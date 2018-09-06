Троллейбусная линия Ялта – Симферополь обесточена: Южнобережное шоссе в «мёртвой» пробке

Очевидцы сообщают об энергетической аварии в Ялте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам крымчан, на дорогах города и по трассе вплоть до Симферополя внезапно остановились все троллейбусы. Из-за этого в Ялте и на Южнобережном шоссе тут же образовались пробки.

Пассажиры троллейбусов, направлявшиеся в крымскую столицу, вынуждены находиться в салонах уже около часа: «Пробка мёртвая!».

«Попытались ехать на аккумуляторах, но протянули в горку не больше километра и встали», – рассказывают крымчане.

«Нет напряжения в контактной сети», – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в ГУП «Крымтроллейбус», не став уточнять, сколько конкретно троллейбусов обездвижено.

«По Ялте много аварийных отключений. Все заявки переданы, специалисты разбираются», – пояснили РИА «Новый День» в «Крымэнерго», добавив, что отключения произошли из-за погодных условий.

Накануне в Ялте прошел сильный ливень. Как утверждают местные жители, в одну из подстанций в городе угодила молния.

Тем временем, очевидцы сообщают о пробках по всей междугородной трассе. Ливень, который продолжался в регионе с самого утра, создал проблемы и жителям поселков: в Симеизе сообщают о почерневшем от грязи моря.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 06.09.18

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