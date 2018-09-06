Русло главной реки Симферополя наполнилось белой пеной – подозревают Армянск

В реке Салгир в Симферополе появилась пена – похожее явление крымчане ранее заметили на дорогах во время ливней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некоторые жители города с опаской отнеслись к пене в реке, допустив, что она могла появиться из-за содержания в дождевой воде вредных химических веществ. Среди предположений, которые выдвигают горожане, обсуждая явление в социальных сетях – это может быть связано с экологическим инцидентом в Армянске.

Напомним, ранее стало известно о том, что пена появилась на дорогах в Симферополе, Севастополе и Ялте. По сообщениям местных жителей, пена оседает даже на стеклах.

Пояснить ее происхождение пообещали в министерстве экологии и природных ресурсов республики, однако обещанный официальный комментарий для РИА «Новый День» в ведомстве все еще не предоставили.

В Роспотребнадзоре предположили, что если бы дождь был опасен для населения, об этом бы уже проинформировало правительство Крыма.

Тем временем, подтвердили интерес жителей полуострова в Крымском центре экологического благополучия, рассказав, что в организацию обращаются люди, интересуясь вероятностью выпадения кислотных дождей. В организации заверили, что прошедший в Симферополе ливень действительно не представляет опасности для горожан. Представители Крымского центра экологического благополучия сообщили, что дождевая вода была проверена, и никаких отклонений от норм выявлено не было.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь с 23 на 24 августа произошло испарение содержимого накопителя кислоты, который используется филиалом ООО «Титановые инвестиции».

После выброса вещества, металлические предметы в Армянске покрылись ржавчиной, а горожане начали жаловаться на резкий неприятный запах и першение в горле и носу.

В сентябре эксперты зафиксировали в Армянске превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида, власти Крыма приняли решение приостановить работу химзавода.

В правительстве утверждают, что жизни и здоровью горожан ничего не угрожает, но, тем не менее, приняли решение вывезти всех детей из города, предоставив им возможность отдохнуть в течение двух недель в санаториях Крыма за государственный счет.

Одним из способов решения проблемы власти называют наполнение накопителя водой, однако не все экологи соглашаются с тем, что это будет разумно, так как после этого возможны кислотные дожди.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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