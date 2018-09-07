Восставшие из могикан: четыре американца признали российский Крым

Властям Украины не стоит надеяться на так называемое «возвращение» Крыма – референдум, на котором жители полуострова в 2014 году проголосовали за воссоединение с Россией, был законным. Такое мнение высказала член американской делегации, посетившей Крым, Сильвия Демарест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители американской организации «Центр гражданских инициатив» прибыли на полуостров в составе делегации из четырех человек, чтобы узнать правду о жизни в Крыму, и впоследствии поделиться своими наблюдениями с жителями США.

«Я юрист по образованию. Я понимаю, что произошедшее в Крыму в 2014 году было законным волеизъявлением народа и выражением законного права на самоопределение, что все было проведено в рамках закона. Именно об этом я буду говорить по приезде в Америку. Я расскажу об этом всем в Америке. Это было волеизъявлением народа Крыма, и я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским», – сказала Демарест.

При этом представитель организации обратила внимание на агрессивную политику руководства Украины, посчитав недопустимым организацию различных блокад Крыма.

«Факты нарушения прав человека в Крыму были. Мы о них в курсе. Власти Украины перестали давать воду, они отключили электричество. Разве это не факты нарушения прав человека?», – цитирует «РИА Новости» Демарест.

Между тем, эксперты считают, что позитивные заявления американской делегации никак не отразятся на официальной антироссийской позиции Белого дома. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что для признания странами Запада Крыма как части России прошло слишком мало времени.

«Визит любой американской делегации в Крым важен, каждое слово пробивает некий коммуникационный ручеек. Но в целом на позицию вашингтонского истеблишмента это влияния не окажет, по крайне мере сейчас. В перспективе все может измениться, но для этого нужно время и какие-то серьезные события, которые, возможно, изменят и общую политическую конфигурацию в мире, не только в отношениях России и Америки – и в вопросе Крыма. Но это не вопрос сегодняшнего дня», – сказал RT Брутер, пояснив, что группе, которая «управляет Вашингтоном» не важна позиция людей, которые имеют собственное мнение насчет отношений России и США.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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