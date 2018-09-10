Только расчленять: у Москвы нет ни сил, ни времени замораживать конфликт с Украиной

У России не осталось иного выхода, кроме быстрой ликвидации американского проекта «Украина».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу на страницах киевского журнала «Новое время» подводит украинских читателей российский журналист Семён Новопрудский.

Вместе с тем, вину за глубокий кризис в российско-украинских отношениях и срыв «минских соглашений» редакция издания и российский либеральный колумнист возлагают целиком на Россию.

По словам Новопрудского, жёсткие заявления Кремля в связи с убийством Захарченко не оставляют сомнений: Москва готова к решительным мерам.

«Россия откровенно готовит почву для торга с Западом о разделе Украины (или даже для горячей войны, если почувствует, что Штаты и ЕС не готовы на ужесточение санкций, и наоборот, если санкции резко ужесточат и понадобится отвлекать россиян от их последствий). В любом случае Москва все более откровенно прощупывает возможности отказа от Минских соглашений», – уверяет колумнист.

Новопрудский подчёркивает, что под давлением санкций и надвигающегося кризиса, а также обострившейся внутриполитической ситуации, Россия оказалась в своеборазном цейтноте, не имея времени, а главное – денег, на длительную заморозку конфликта с Украиной.

«В такой ситуации Москве выгодно идти на обострение. Возвращение Украины в пропагандистскую повестку внутренней политики – способ отвлечь россиян от усугубления внутренних проблем, в том числе от повышения пенсионного возраста. На войне о пенсиях не думают. Учитывая внутренние проблемы ЕС и Трампа, а также предстоящие президентские выборы в Украине, Россия может попытаться перевести войну в горячую стадию, обвиняя в этом Киев», – рассуждает Новопрудский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.09.18

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