Певица Легкоступова и глава Феодосии не сошлись во взглядах на местную культуру

Эстрадная певица, заслуженная артистка России Валентина Легкоступова уволилась из администрации Феодосии, где занимала должность начальника отдела культуры.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», у Легкоступовой возник конфликт с главой администрации Сергеем Фомичем. Артистка обвинила его в «некорректном поведении».
«Я не допускаю таких вещей в отношении себя. Я девушка гордая, я никому не позволю о себя ноги вытирать. Поэтому пожелала всего доброго, поблагодарила за опыт, потому что негативный опыт – это тоже опыт», – цитирует «Крымская газета» Легкоступову.
Артистка отказалась рассказывать подробности конфликта с Фомичем, но уточнила, что написала заявление по собственному желанию.
Напомним, Легкоступова стала муниципальным чиновником в феврале 2018 года. Таким образом, артистка не проработала в администрации города и года.
Феодосия, Леонид Маковецкий
Феодосия. Другие новости 10.09.18
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