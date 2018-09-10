Домайданились: свыше 40 процентов украинцев затосковали по СССР

Четверть украинцев выступает за возрождение СССР и вхождение Украины в его состав.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным социологического опроса, проведенного «Кальмиусской группой» в партнерстве с компанией GfK Ukraine, за возрождение СССР со столицей в Москве выступает каждый четвертый житель Украины – всего 25%, и каждый третий житель Донбасса.

Примечательно, что по информации украинских СМИ, исследование не проводилось на территории ДНР, ЛНР и в Крыму, которые в Киеве все еще считают частью Украины.

Также опрос показал, что 43% населения современной Украины считают, что жизнь на территории Украины в советский период была лучше. Согласны с этим 51% жителей подконтрольного Киеву Донбасса, а высказались против такого утверждения – 31%. Против в целом по Украине – 42%.

Наибольшее количество украинцев считающих, что их жизнь стала только лучше после развала СССР, традиционно приходится на западную часть страны.

Между тем, 34% населения Украины и около половины жителей Донбасса не поддерживают политику декоммунизации, называя разные причины – от неуважения к советскому прошлому до существования более серьезных проблем, которые должны решать власти.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 10.09.18

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