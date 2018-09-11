В Судакской больнице лечат бабушек в затопленных палатах на мокрых матрасах

В Судаке палаты городской больницы затопило после ливня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местные жители сообщают об ужасных условиях, в которых пациентам приходится проходить курс лечения.

По словам крымского блогера Александра Кирьякова, опубликовавшего фотографии очевидца, пациенты вынуждены находиться в палатах «среди луж и мокрых матрасов».

«Автор (фото) утверждает, что в больнице занялись ремонтом крыши (судя по комментариям – ремонт и первые потопы начались еще в мае 2018 года), сняли покрытие... а после рабочие просто ушли, а недавние дожди вы помните – вот и первый результат. Понятное дело, что в такой сырой ситуации и электричество здесь отключено. Неврология, детское отделение – крыши над этим нет», – написал Кирьяков в своем блоге.

Администрация учреждения ссылается на «недоработки подрядчика», которому доверили реконструкцию кровли. Тогда рабочие разобрали крышу, но не установили гидроизоляцию, поэтому во время ливня произошло подтопление помещений. В администрации больницы заверили, что был составлен акт, а подрядчик получил требование исправить ситуацию. Однако спустя несколько месяцев инцидент повторился.

«Городская больница, 3-й этаж, закрытое отделение неврологии. По причине протекающей крыши, там отключено электричество. Ночью в процедурной комнате без света медперсонал готовит капельницы и уколы для лежащих на 2-м этаже. Все палаты промокли, мебель пришла в негодность. В этих условиях видела еще лежащих тут двух бабушек. Ужас! В таком же состоянии закрытое детское отделение», – привел слова автора снимков Кирьяков.

По его утверждению, информация о происходящем в больнице направлена в Следственный комитет РФ и министерство здравоохранения республики. Местные жители ожидают реакции чиновников, опасаясь, что ситуация в осенне-зимний период только ухудшится из-за частых дождей.

Фотографии опубликованы на ресурсе Sandro.life

Судак, Леонид Маковецкий

Судак. Другие новости 11.09.18

«У них мотор сломался!» В Киеве отрицают дружелюбие подвыпивших херсонских рыбаков. / Украина запустила в Азовское море два бронекатера – пугать Черноморский флот РФ. / Крымские журналисты прибыли в ОБСЕ развенчивать украинскую пропаганду. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»