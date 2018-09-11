Крымстат изучил августовский food price – подорожало почти всё

Крымстат опубликовал средние цены на самые популярные продукты в нескольких городах Крыма. На этот раз речь идет о пике курортного сезона – августе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хотя по многим продуктовым позициям на полуострове – в смысле дороговизны – традиционно лидирует Ялта, но как раз в разгар высокого сезона курортная Евпатория и транзитная Керчь по части продовольственного ассортимента перехватывают лидерство у Южного берега.

В сравнении с Симферополем, Евпаторией и Керчью в Ялте дороже бескостная свинина – 365 руб/кг (соответственно 314, 359,308) и куриные окорочка – 150 (соответственно 128 руб/кг, 137 и 137). С начала лета этот популярный продукт подорожал повсюду не менее, чем на 12 руб.

Что касается полуфабрикатов – фарша, пельменей, мантов и равиолей, то их цена выше в Евпатории и Керчи,. Шоколад (за кг) в Евпатории на 136 руб дороже, чем в Ялте.

Брынзу и твердые сыры выгоднее покупать в Симферополе, молочные продукты так же дешевле, чем в среднем по Крыму, но надо отметить, что в столице самое дорогое сливочное масло. Живая и соленая рыба, креветки дешевле в Керчи, но другие дары моря выгоднее купить в Симферополе.

Цена килограмма сахара различается на копейки, везде около 41 руб/кг. В прошлые месяцы в одну цену была и соль, теперь Евпатория (где ее, собственно, и добывают), неожиданно вырвалась вперед: 20 руб/кг, против 16 в других городах.

Цена обычного серого хлеба (за кг) колеблется от 32 руб в Керчи до 42 в Евпатории. За 1 кг риса в Керчи придется отдать 51 руб, в Ялте – 61.

Сезонное снижение цен на свежие овощи сравнивать бесполезно – они менялись каждый день и неравномерно.

Пиво дешевле в Симферополе, отечественный коньяк – в Ялте, шампанское – в Керчи.

Различается цена стаканчика кофе: от 63 руб в Симферополе до 82 в Евпатории. Другая ситуация с гамбургерами – они дешевле как раз в Ялте.

Обед в столовой в июне был самым дешевым в Симферополе (479 руб с человека), в Евпатории и Ялте – около 540 руб. Керченская столовка (669 руб) подорожала на 28 руб.

Разброс цен на обед в ресторане (без спиртного) – от 997 в столице до 1431 в Ялте.

Зато в керченском ресторане наиболее бюджетным окажется ужин со спиртным – в среднем – 2 тыс 241 руб (подорожал с июня на 75 руб), тогда как в Ялте он подешевел на 42 руб и теперь будет стоить в среднем 2 тыс 993 руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 11.09.18

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