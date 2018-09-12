При разминировании Крепости Керчь обнаружены останки трёх воинов Красной армии

В Крыму обнаружили останки воинов Красной армии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», находка была сделана на территории Керченской крепости.

«Во время проведения работ по разминированию территории сотрудниками МЧС были обнаружены останки трех красноармейцев. Предположительно, они погибли в 1941 или 1942 году, обороняя крепость. Сейчас устанавливаются их личности», – сообщается на странице «Комендант Крепости Керчь» в Facebook.

Фото пользователя Facebook «Комендант Крепости Керчь»

Напомним, ранее в МЧС сообщили о работе отряда Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» по разминированию Керченской крепости от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

На территории объекта проводились ожесточенные бои, поэтому количество возможных опасных находок, до сих пор представляющих угрозу для туристов, все еще велико. По данным МЧС на 31 августа, в этом году уже было найдено 35 тысяч 730 взрывоопасных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, патроны и даже авиационные бомбы – все они были обезврежены.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 12.09.18

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