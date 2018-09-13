Севастопольский перебежчик и волонтёр АТО нашёл свой конец в Киеве

В Киеве убили севастопольского активиста украинской националистической партии Анатолия Декина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до воссоединения Крыма с Россией Декин в Севастополе активно занимался пропагандой украинского нацизма, но после вынужден был перебраться на Украину.

Из-за участия украинских радикалов в государственном перевороте в Киеве, партию «Свобода» (запрещена в РФ) ликвидировали в Крыму по решению Верховного Совета республики.

Переехав на Украину, Декин стал волонтером и помогал карателям АТО. О его убийстве сообщил бывший помощник депутата от «Свободы» Эдуарда Леонова Станислав Краснов.

«Все в Крыму знают Талибана (кличка Декина – прим. «НД»). Патриот, отстаивал «украинский Крым» с 1991 года. Сколько лет я его знал, сколько мы прошли вместе .... Помните 2011 год, когда провокаторы привезли во Львов красный флаг на 9 мая? В этот же день в Севастополе пророссийские молодчики напали на Талибана и жестоко его избили, отомстив таким образом всем патриотам за свою неудачу. Он потом долго лечился ... Таких историй множество», – написал Краснов на своей странице в Facebook, добавив, что Декин «прошел Майдан».

По одной из версий, Декина убил сожитель – 22-летний парень, которого на время приютил севастопольский «свободовец»: убийца выстрелил в голову, затем ударил жертву молотком и добил ножом.

Киев, Леонид Маковецкий

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