После землетрясения в Ялте на Крым обрушится непогода

Сейсмологи сообщили о землетрясении в море у берегов Ялты.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», подземный толчок был единичным, его зарегистрировали в 8-45 утра 13 сентября. Он произошел в 28 километрах от берега города.
«Его сила составила менее 4 баллов по шкале Рихтера», – сообщила начальник сейсмостанции Ирина Курьянова, добавив, что обошлось без жертв и разрушений.
Тем не менее, на сейсмостанции внимательно следят за приборами, надеясь, что после одиночного – не последует серия толчков. Так как, по словам Курьяновой, именно серия толчков может вызывать опасения.
По информации Курьяновой, в последнее время в районе где произошел подземный толчок обстановка была спокойной, поэтому, по ее словам, говорить о серьезном землетрясении у сейсмологов «нет повода».
Между тем, в министерстве чрезвычайных ситуаций республики предупредили о надвигающейся на Крым непогоде.
«В связи с образованием южного циклона над Черным морем и территорией Крыма 13-15 сентября ожидаются сложные погодные условия: сильные, местами очень сильные дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду», – сообщили в пресс-службе МЧС республики.
По информации ведомства следует ожидать понижения температуры воздуха до 20-25 градусов.
Ялта, Леонид Маковецкий
Ялта. Другие новости 13.09.18
Губернатор Херсонщины похвастался «агентурными сведениями» из Армянска. / Овсянников отказался руководить министерством транспорта Крыма. / На Украине признали водную блокаду Крыма геноцидом и пригрозили Климкину Гаагой. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»