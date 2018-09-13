В Севастополе прокуратура попытается спасти природу от Севприроднадзора

Прокуратура Севастополя обвинила Севприроднадзор в превышении полномочий из-за аренды участков в природных заказниках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», надзорное ведомство потребовало отменить ряд приказов главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя. Документами утверждены положительные заключения госэкспертизы по пяти проектам, предусматривающим освоение участка леса площадью 3 тысячи 701 га.

По информации надзорного ведомства, проекты разработало ООО «Орлиновское охотничье хозяйство», а переданные в аренду участки находятся на землях государственных заказников регионального значения «Мыс Айя» и «Байдарский».

«В соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации государственная экспертиза проектов освоения лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий, утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Таким образом, Севприроднадзор превысил свои полномочия», – сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

При этом в ведомстве отметили, что в голосовании по проведению госэкспертизы не принимали участие общественники, специализирующиеся на охране окружающей среды, экологии и природопользовании.

Протесты прокуратуры по приказам получил руководитель Севприроднадзора. По данным официального сайта главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя, Севприроднадзором руководит Сергей Самойлов.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 13.09.18

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