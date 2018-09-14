Украинский телеэфир лихорадит: «Сенцов – террорист, Фарион – сумасшедшая»

Несмотря на тотальную антироссийскую цензуру, в эфире украинского телевидения все чаще звучат крамольные, с точки зрения политического режима, высказывания. Причем допускают их не только случайно прорвавшиеся в телеэфир по телефону жители ЛДНР или Крыма, а и вполне лояльные «самостийной» Украине, приглашенные в студию политики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередное «политическое происшествие» случилось в эфире одного из украинских телеканалов, где бывший соратник Виктора Ющенко и экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко назвал оправданным, с правовой точки зрения, арест и осуждение Олега Сенцова за подготовку терактов в Крыму.

«Есть факты, показания того, кто с ним сидит, что Сенцов вез взрывчатку. С точки зрения спецслужб – они считают это преступлением», – заявил Червоненко.

Такое мнение кардинально разнится с официальной позицией Киева, который характеризует Сенцова как политического заключенного. Поэтому ведущий попробовал остановить Червоненко. Но политик, считающий, что если бы Сенцов действительно был интересен Киеву, там бы нашли метод обменять его у России, резко отреагировал на это: «Перестаньте делать этот «фейерверк!».

Кроме того, Червоненко осадил скандальную украинскую националистку Ирину Фарион, поделившуюся своим мнением о том, как следует относиться к русскоязычному населению Украины. По ее словам, всех русскоговорящих, как и других представителей «нацменьшинств Украины», нужно поставить на учет, ограничить возможности получения образования и запретить работать в органах власти. Червоненко напомнил о том, что ранее Фарион была кандидатом в члены КПСС и сознательной советской активисткой.

«Была я для того, чтобы таких как вы развести и помножить на ноль, и таки развела», – конспирологично оправдалась Фарион.

«Вы разведчица? Мата Хари? Вы – душевнобольная», – ответил ей Червоненко.

Подобные казусы, идущие в разрез с антироссийской пропагандой, случаются в эфире украинского телевидения все чаще, приводя ведущих в смущение и вынуждая их одергивать приглашенных гостей.

По мнению наблюдателей, причина постепенного разрушения антироссийского консенсуса среди выступающих на украинском телевидении отставных и действующих политиков кроется в том, что режим Порошенко восстановил против себя не только украинский народ, но и всю политическую элиту, которая чутко следит за общественными настроениями.

«Поэтому даже «священная» антироссийская тема, на которой пока еще выезжает банда Порошенко, все чаще подвергается информационной ревизии и, как следствие, – политической коррозии», – поделился мнением для РИА «Новый День» российский политолог Павел Никаноров.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 14.09.18

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