Белоруссию соблазняют «балто-черноморским союзом средневековья» против Москвы

Бывший командующий аэромобильными войсками Украины, украинский военный эксперт Иван Якубец раскритиковал руководство страны за пассивную военно-политическую деятельность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Якубец считает, что властям не стоит терять время и рассчитывать только на международное сообщество. По его словам, Киеву следует заняться созданием своих военных альянсов, чтобы «противостоять России». При этом эксперт признал, что военная группировка РФ будет иметь превосходство над силами любого такого возможного блока.

«Я считаю, что таким странам как Грузия, Молдова, Украина, которые «пострадали от российской агрессии» – а они все страдают, должны заключить какой-нибудь договор между собой, создать союз. Да он выглядит ничтожным по сравнению с Российской Федерацией, но в сравнении с Российской Федерацией ничтожным выглядит и пол-Европы, если не больше», – сказал Якубец в эфире одного из украинских телеканалов.

По его мнению, при создании подобного блока странам следует объединяться с Польшей и странами Прибалтики, а также предложить членство и Белоруссии. Которая, как утверждает Якубец, якобы находится под полным военным контролем России.

«Если бы она вышла из-под контроля, то у нас бы прямой был балто-черноморский союз средневековья – был такой период в нашей истории. Это было бы очень практично и экономически выгодно», – убежден Якубец.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 17.09.18

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