Пескова вновь заставили «закрыть вопрос» о принадлежности Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вынужден был снова опровергать предположения журналистов о возможном «размене» Крыма на выгодное для Кремля урегулирование конфликта с Украиной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», вопрос возник в связи с высказываниями украинских экспертов и политиков о якобы готовности Москвы под давлением санкций вернуться к обсуждению и переформатированию Будапештского меморандума после фактического провала минских соглашений.

Песков ещё раз подчеркнул, что «урегулирование на юго-востоке Украины может свершиться только в результате имплементации минских договоренностей», а вся вина за их невыполнение полностью лежит на украинской стороне.

Что касается статуса Крыма, то пресс-секретарь президента в очередной раз остался непреклонен: вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.09.18

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