В Севастополе не поделившие дорогу женщины-водители устроили битву на троллейбусах

В Севастополе на остановке «Парк Победы» после ссоры женщин-водителей столкнулись два троллейбуса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сведениям очевидцев, между водителями произошел конфликт из-за того, что они не поделили дорогу – женщины поспорили насчет того, кто из них должен ехать впереди.

Как утверждают пассажиры, водители так и не смогли договориться, что и послужило причиной ДТП.

«Одна кричала: «Я еду минута в минуту, пропусти меня». Вторая водитель тоже отвечала на повышенных тонах. На пути к остановке «Парк Победы» водитель нашего троллейбуса стала обгонять белый троллейбус. На остановке водитель синего транспорта попыталась выехать впереди белого. Но та тоже не пропускала», – рассказала в одной из социальных сетей жительница Севастополя, ставшая очевидцем аварии, добавив, что ее «трясет до сих пор».

Между тем, в предприятии «Севэлектроавтотранс» отрицают, что между женщинами произошел конфликт.

«Был нарушен боковой интервал. В результате произошел наезд, было разбито зеркало. Будет разбор в ГИБДД», – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в «Севэлектроавтотрансе».

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 18.09.18

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