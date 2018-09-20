В Крыму растёт задолженность по заработной плате

Крымстат опубликовал данные о задолженности по заработной плате, которую допустили крымские работодатели. С начала года долги выросли почти в полтора раза, достигнув к сентябрю 26 млн руб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», есть статистика задолженности и по отдельным отраслям.

Самую большую сумму – 14 млн не получили вовремя работники обрабатывающих производств. Долги транспортникам выросли на 10%, теперь задолженность перед ними составляет 5 млн руб.

Строителям, похоже, – то платят, то не платят: в начале года задолженность в этой отрасли составляла полмиллиона, в июле – больше 3 млн, на 1 сентября – 1 млн 736 тыс руб.

Перед риелторами в начале года долгов не было, теперь образовалась задолженность в 1,4 млн руб.

У коммунальщиков дела еще хуже: перед теми, кто имеет отношение к подаче электричества, газа и тепла долги выросли втрое, а у водопроводчиков и мусорщиков – в пять раз.

Судя по сводке, проблем с зарплатой не имеют добытчики газа и других полезных ископаемых и научные работники.

Нет долгов перед учителями, медиками и социальными работниками – им платят из бюджета.

В категорию исправно получающих вознаграждение за труд попали и те, кто работает в индустрии развлечений, области культуры, искусства, отдыха, теле- и радиовещания.

При этом работодатели заявили государственной службе занятости, что им не хватает более 16 тыс работников.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 20.09.18

Жалобы пострадавших в Армянске вызваны «осенью и стрессами» – заключение медиков. / Власти заговорили о «нецелесообразности» закрытия химзавода в Армянске. / Засуха в Крыму привела к подорожанию хлеба. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»