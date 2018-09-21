«Мы похожи»: здание академии СБУ в Киеве украсили огромным изображением спецназовца ФСБ

Огромное изображение с суровым бойцом спецназа и воинственным украинским казаком поместили в августе на здание академии СБУ в Киеве, по случаю одного из государственных праздников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тогда глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обрадовался граффити и рассказал, что раньше картинка была размещена на сайте украинской спецслужбы и нравилась не только сотрудникам СБУ, но и обычным украинцам. Он обозначил мурал как «патриотический», и назвал его «На страже безопасности».

«Мне очень приятно, что теперь прохожие на этой улице смогут наблюдать его каждый день, потому что это символы несокрушимости духа защитников Украины», – поделился впечатлениями глава СБУ.

Однако спустя месяц после открытия мурала выяснилось, что боец спецназа на изображении не имеет к СБУ никакого отношения. Своим наблюдением в одной из социальных сетей поделился блогер Денис Гороховский.

«На мурале изображен боец спецназа ФСБ, реконструированный российско-белорусской страйкбольной командой РОСН. В общем, очередная перемога превратилась в зраду», – написал Гороховский, опубликовав подтверждающие его слова снимки.

Тем временем, в украинских СМИ появилась оправдывающая СБУ версия о том, что представители спецслужбы не опознали на изображении сотрудника ФСБ, так как якобы экипировка спецназовцев Службы безопасности Украины и Федеральной службы безопасности РФ «довольна похожа».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 21.09.18

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