Северный фронт отменил бархатный сезон в Крыму

В ближайшие дни Крым ждет резкое изменение погодных условий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», синоптики прогнозируют, что серьезно похолодает уже с 25 сентября.

«Погода изменится в связи с прохождением атмосферного холодного фронта. Ожидаются дожди, местами сильные. Усилится северо-западный ветер, до штормовых значений – до 20-25 метров в секунду», – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Вместе с тем, ожидается и снижение температуры воздуха.

«Если сегодня в Симферополе 26 градусов, то завтра будет 13 градусов. В целом по Крыму завтра ждем понижение дневных температур на 10-12 градусов. В среду, четверг и пятницу осадки не прогнозируются, но днем будет очень прохладно. Ночные температуры будут тоже очень низкие – 2-7 градусов тепла, в степных и предгорных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки – 0-3 градуса», – рассказали в управлении.

По данным синоптиков, в последние дни сентября возможно потепление. Однако оно будет незначительным: «18-23 градусов днем и 9-14 градусов – ночью. На полуостров уже пришла осень», – подытожили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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