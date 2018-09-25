Власти Крыма запросили у Путина 150 млрд на «приведение в нормативное состояние» половины дорог

В правительстве Крыма подсчитали сумму, необходимую для приведения в порядок части дорог в республике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти разработали стратегию развития дорог, которая потребует, видимо, на первом этапе, 154 миллиардов рублей затрат. В правительстве Крыма надеются, что средства будут выделены из федерального бюджета, с планом освоения до 2024 года.

Крымские власти ожидают, что разработанный проект будет одобрен в Кремле.

«Данную стратегию мы защитили в Федеральном дорожном агентстве, министерстве транспорта РФ. На сегодняшний день концепция полностью готова, требуется решение президента о том, что эта концепция будет претворена в жизнь», – цитирует «РИА Новости» вице-премьера правительства Крыма Виталия Нахлупина.

Если глава страны Владимир Путин утвердит стратегию, то, по планам крымских властей, республика сможет ежегодно получать до 25 миллиардов рублей на ремонт дорог: «Благодаря освоению этих денег мы планируем привести в нормативное состояние наши региональные дороги на 50% и муниципальную сеть – на 35%», – рассказал Нахлупин о прогнозных показателях.

Симферополь, Дмитрий Нестеренко

Симферополь. Другие новости 25.09.18

Минобраз Крыма: дети возвращаются в Армянск под гарантии безопасности от республиканского оперативного штаба. / В Крыму анонсируют скорое открытие химзавода в Армянске и торопят Росприроднадзор. / В США есть журнал, который верит в решительность Москвы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»