Прощай, идиллия: Керчь обзаведётся наземным транспортно-пересадочным хабом

Власти Крыма рассказали о своем видении нового железнодорожного вокзала Керчи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве рассматривают четыре варианта того, каким будет будущий объект, а определиться с выбором намерены до 5 октября.

«В ходе обсуждения строительства железнодорожного вокзала в Керчи было принято решение рассматривать этот вокзал как транспортно-пересадочный узел – с учетом строительства автовокзала, транспортной развязки и мест для парковки», – сообщил на своей странице глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, железнодорожное сообщение по Крымскому мосту планируется запустить до 2020 года. В связи с чем и понадобится новая станция.

Ранее Аксенов поручил доработать проект строительства объекта, так как посчитал заниженным количество поездов, которые будет принимать вокзал. Глава Крыма уверен, что вокзал должен быть готов к приему как минимум 30 поездов – их количество может увеличиваться в курортный сезон.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.09.18

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