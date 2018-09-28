В очередь, братцы: в Севастополе определять принадлежность к казачеству поручили пиарщикам губернатора

В Севастополе изменили порядок предоставления субсидий зарегистрированным казачьим обществам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее проверку организаций проводила специальная комиссия. Но в правительстве посчитали, что этим может заниматься департамент общественных коммуникаций.

«Данным проектом постановления исключена комиссия по определению соответствия казачьих обществ установленным критериям для предоставления субсидии. Функции комиссии возложены на главного распорядителя бюджетных средств», – цитирует «Новый Севастополь» главу департамента Глеба Шагуна.

Департамент общественных коммуникаций является главным распорядителем бюджетных средств выделенных на казачество, согласно постановлению губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, изданному в 2017 году. Среди критериев отбора, на которые ориентировалась комиссия в своей работе – количество членов казачьего общества, участвующих в реализации программы по развитию казачества, а также «степень готовности» организации «к планируемым мероприятиям».

Каковы будут новые критерии для претендентов в казаки после передачи функций «идентификации» департаменту – пока неизвестно.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 28.09.18

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