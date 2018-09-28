Мягких вариантов сдачи Донбасса Украине не существует – любой закончится кровавой бойней

Никакие договоренности, даже на первый взгляд невыгодные для Киева, как и гарантии Запада и ООН, не спасут Донбасс от тотальной зачистки и репрессий со стороны режима Петра Порошенко, в случае возврата региона под контроль Украины. Об этом заявил донецкий историк и публицист Владимир Корнилов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Корнилов осудил отношение российских политиков к Донбассу как к региону, который пребывая в составе Украины, якобы станет так называемым «якорем», и будет сдерживать страну от сближения с НАТО и окончательного превращения в нацистское государство. По его мнению, эта позиция является максимально циничной, а следуя такой логике, можно допустить и возвращение Украине Крыма – для продвижения пророссийских идей.

«По заказу института стран СНГ я разбирал все возможные варианты сценария ситуации на Украине. Все, какие мог изобрести. От самых невероятных до самых вероятных разбирали. Я насчитал 18 сценариев. И при любом сценарии вхождения Донбасса в состав нынешней Украины, все равно получалась полная зачистка Донбасса, истребление инакомыслящих. Все договоренности, которые могут заключаться с Украиной по поводу будущего судьбы Донбасса, в составе этой будущей, якобы федеративной Украины, будут разорваны через несколько часов после занятия Украиной Донбасса. Как, собственно, было с теми договоренностями Януковича февраля 2014 года», – цитирует «ПолитНавигатор» Корнилова.

Он заметил, что многие российские политики стали чаще говорить о возможности признания ДНР и ЛНР независимыми от Украины, что, по его мнению, было бы важным знаковым шагом на пути сближения России и Донбасса.

Донецк, Леонид Маковецкий

Донецк. Другие новости 28.09.18

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