Австрийская телекомпания снимет свадьбу в Крыму

Культура Крыма заинтересовала австрийцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», команда австрийской телекомпании «Сервус ТВ» прибыла в Крым снимать материал для выпуска телепередачи «Культурный тур с господином Холендером».

Съемки пройдут в Севастополе, Бахчисарае, Симферополе и Ялте, австрийцы посетят ряд концертов в городах полуострова. Известный музыкальный менеджер Иоан Холендер, рассказывая о своем визите в Крым, подчеркнул, что в выпуске его телепередачи политические моменты освещаться не будут.

«Был в Москве, был в Петербурге, в Перми, в Сочи. Много говорят в последнее время на Западе о Крыме: Крым русский, Крым украинский, Крым татарский. А я просто хочу показать, что такое Крым», – цитирует «Крымская газета» менеджера.

При этом Холендер отметил, что наибольший интерес для него представляет Ялта: «Главная она для меня, потому что в 1944 году именно там мир был поделен тремя людьми – Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом. Все события, которые происходят сейчас, были решены тогда в Ялте», – считает менеджер.

Местные власти позитивно отреагировали на визит команды австрийской телекомпании, пояснив, что это способствует прорыву информационной блокады, в которой оказался Крым из-за искаженного освещения украинскими и западными СМИ событий в регионе.

«Наш гость, Иоан Холендер, интересовался крымско-татарскими жителями полуострова – их количеством в Крыму, нравами, традициями. А я его пригласил на крымско-татарскую свадьбу. Говорю, оставайтесь, сами все увидите. Кстати, Иоан Холендер был очень удивлен, что при входе в Ханский дворец пояснительная табличка на трех языках – русском, крымско-татарском и украинском», – отметил глава администрации Бахчисарайского района Рефат Дердаров.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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