Украина продолжит выплачивать долги Международному валютному фонду до последней гривны в бюджете.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил украинцев перед фактом: дефолта не будет, несмотря ни на что.

Премьер констатировал, что страна не может погасить долги перед МВФ, не получив новые кредиты от МВФ, отметив, что иных источников внешнего кредитования у Украины не осталось. Поэтому в ближайшее время на обслуживание кредитов будет направлена треть всего бюджета.

«Записаться туда (в МВФ) можно лишь однажды, а выйти оттуда уже невозможно... Поэтому Украина сегодня и является заложницей... Все мы являемся заложниками», – пожаловался Гройсман, возложив вину за тяжёлое финансовое положение на предыдущее руководство.

«У нас бюджет следующего года будет составлять триллион двести миллиардов гривен и от этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов гривен, то есть третью часть бюджета... Для того, чтобы продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом, Украина должна отдать долги, которые были накоплены с 2006 по 2010 годы», – заявил Гройсман.

Вместе с тем, премьер исключил возможность объявления дефолта в качестве альтернативы пребыванию страны «в заложниках». Гройсман объяснил это не тотальной зависимостью киевского режима от Запада, а неизбежными, в таком случае, «страшными последствиями» для населения и угрозой «всеобщего обнищания».

Симферополь, Валентин Карамазов

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