Туристы-меломаны признали музыкальный Крым вторым по популярности в стране

Крымский полуостров вошёл в ТОП-5 самых популярных мест для музыкального туризма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в рейтинге, опубликованном сервисом Tvil.ru, меломанами отмечены самые интересные в стране музыкальные фестивали, концерты и опенэйры, проходившие в этом сезоне. Опрос проводился в соцсетях и был приурочен ко Дню музыки, 1 октября.

Тверская область с фестивалем «Нашествие» вырвалась в лидеры. За неё проголосовали 40% опрошенных пользователей.

Вторую ступень рейтинга заняли вместе Крым и Севастополь с двумя фестивалями – Koktebel Jazz Party и ZB Fest (25% голосов).

На третьем месте Санкт-Петербург с музыкальными фестивалями «Петроджаз», VK Fest и «Белые ночи» (20% голосов).

Четвертое и пятое место поделили Краснодарский край («Морская симфония», Crescendo и Sochi Jazz Festival) и Калининградская область («Калининград Сити Джаз» и K!nRock'18), набравшие по пять процентов голосовавших пользователей рунета.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.10.18

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