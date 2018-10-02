Путёвка в жизнь: в Севастополе суд обязал подростка выплатить 300 тысяч за штрафстоянку

16-летний житель Севастополя заплатит более 300 тысяч рублей за хранение автомобиля на штрафстоянке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2016 году севастополец решил покататься на «ВАЗ 2107», не имя права управлять автомобилем. Это нарушение стало причиной задержания машины сотрудником ДПС, составившего соответствующий протокол.

При этом юноша не предпринял никаких действий по возвращению авто, бросив его на спецстоянке.

Госучреждение «Севастопольский автодор», за которым числится штрафстоянка, обратилось в суд, чтобы взыскать расходы за перемещение и хранение автомобиля.

«На момент обращения в суд срок хранения транспортного средства превысил 1 год. Досудебные претензии истца к правонарушителю с требованием забрать автомобиль остались без ответа, транспортное средство находится на штрафстоянке до настоящего времени», – сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Суд обязал севастопольца погасить расходы ГБУ, подчеркнув, что это обязательство возлагается не на собственника машины, а на того кто совершил правонарушение, находясь за рулем.

«Административная ответственность наступает с 16-летнего возраста и в законодательстве не предусмотрена возможность освобождения лица, совершившего правонарушение, от оплаты указанных расходов в силу несовершеннолетнего возраста», – отметили в суде.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 02.10.18

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