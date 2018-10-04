Тут вам не Кипр: олигархам не дали развернуться в Крыму

Правительство Россию отклонило идею о создании офшора в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники посчитали недостаточной аргументацию депутатов Госдумы, выступающих за создание офшорной зоны.

«Я всегда был сторонником того, чтобы Крым был своего рода офшором с юридическими нормами, позволяющими работать разным формам, в том числе скрывающим реальных собственников той или иной зарегистрированной в Крыму компании. Но пока этого не удалось сделать. Мы проводили несколько дискуссий, но нам пока не удается убедить правительство в том, что такая форма могла бы работать в Крыму. В ближайшее время этого, к сожалению, не будет», – сообщил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

При этом парламентарий не исключил того, что в будущем позиция правительства изменится. Он рассказал о создании офшоров в Калининграде и Приморском крае, где появились подобные возможности закрыть необходимую информацию. В случае если опыт этих регионов окажется удачным, его, возможно, распространят на полуостров.

Аксаков также сообщил о совместном с властями Крыма поиске путей обезопасить от санкций бизнесменов, работающих в республике: «Мы прорабатываем юридическую возможность так называемого цифрового резидента. Человек, находящийся за пределами нашей страны, мог бы удаленно регистрироваться и становиться цифровым резидентом свободной экономической зоны. Мировая практика это предусматривает. Думаю, в Крыму это будет двигаться намного быстрее», – цитирует «РИА Новости» Аксакова.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 04.10.18

Труба о двух концах: Венгрия может перекрыть Украине газ. / «Крымский титан»: в долгах, как в кислотном тумане. / Украинский капитан: Мы прошли Керченский пролив с грубыми нарушениями – Москва отступила. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»