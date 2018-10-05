На Крымском мосту установили мощные сканеры для просвечивания грузовых фур

Въезжающие на Крымский мост большегрузы досматривают при помощи специальных комплексов, установленных со стороны Тамани (Краснодарский край).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оборудование отечественной разработки позволяет с высокой точностью распознавать материалы и проводить оценочное взвешивание всего груза или его части.

По данным «Ростеха», на досмотр одного грузовика требуется менее двух с половиной минут. Пропускная способность стационарного досмотрового комплекса достигает 25 автомобилей в час. Созданием оборудования занимался холдинг «Росэлектроника» при участии ученых МГУ.

Комплекс может распознавать органику, неорганику, тяжелые и легкие металлы. Оборудование используется для обнаружения незадекларированных товаров, взрывчатых и наркотических веществ, оружия и боеприпасов.

«Особенностью данного инспекционно-досмотрового комплекса является высокая проникающая способность и контрастная чувствительность сканеров, что позволяет формировать более четкую картинку на экране оператора при досмотре грузов. Возможности комплекса уникальны, что позволяет рассчитывать на большой интерес к нему со стороны отечественных и зарубежных заказчиков», – заявил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Краснодар, Леонид Маковецкий

Краснодар. Другие новости 05.10.18

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