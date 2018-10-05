В Киеве раздосадованы «идиотизмом» высокопоставленных чиновников США

Американские политики и чиновники, выступая с заявлениями по России, выставляют себя на посмешище и не задумываются о возможных последствиях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение выразил украинский политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперт напомнил об угрозе постоянного представителя США в НАТО Кей Бейли Хатчисон «ликвидировать ракеты», которые якобы разрабатывает Россия, нарушая договоренности.

«Вот есть такая бабушка, специальный представитель США в НАТО. Позавчера она сказала, что русские нарушают договор о ракетах малой и средней дальности и делают какие-то ракеты вопреки этому договору, и у нас есть возможность их разбомбить, пока они их еще не сделали. Совсем выжила из ума бабушка? Это означает, что она говорит – «мы можем вас бомбить». Она точно выжила из ума», – цитирует «ПолитНавигатор» Погребинского.

В качестве еще одного примера «безответственного чиновника» США эксперт назвал главу МВД Райана Зинке. В ходе выступления в Питтсбурге он допустил возможность организации морской блокады России, чтобы помешать поставкам энергоносителей в страны ближневосточного региона.

«Министр внутренних дел в США это тот, кто отвечает за экологию, парки и прочее. И он рассказывает: «Вообще нам не нравится, что Россия торгует энергоресурсами, и если Россия собирается свои танкеры со сжиженным газом отправлять на Ближний Восток, то мы можем потопить». Этот идиот, министр внутренних дел, говорит, что они могут потопить корабли, и тогда будет война. Как это иначе можно понять? Я уже не говорю, что он – полный идиот, потому что он не знает даже, что России нет никакого резона на Ближний Восток отправлять, там свой сжиженный газ. Там нефти и газа больше, чем где бы то ни было. Он этого не знает и лепит языком всякую чепуху», – возмутился эксперт.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 05.10.18

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