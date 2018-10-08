Баскова и Киркорова лишают звания «народный артист Украины»

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления №9156 с обращением к Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести персональные санкции в отношении украинских и российских звёзд эстрады.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», санкциями предусмотрено лишение ряда деятелей культуры звания «народный артист Украины».

Депутаты возмущены «антигосударственной концертной деятельностью» украинских музыкальных исполнителей – Таисии Повалий, Ани Лорак, Светланы Лободы и Виталия Козловского.

Под санкции также попали известные на Украине граждане РФ: режиссер Владимир Бортко, певцы Филипп Киркоров и Николай Басков.

Инициатором применения персональных санкций выступила группа депутатов во главе с председателем одной из парламентских фракций – нардепом Евгением Рыбчинским.

Сообщается, что в пояснительной записке к законопроекту перечислены «все факты антиукраинских действий и призывов данных деятелей искусства».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.10.18

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