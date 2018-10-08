Симферопольских автолюбителей приравняли к московским и европейским

Власти Симферополя намерены сделать все парковки в центре города платными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению главы администрации крымской столицы Игоря Лукашева, к подобной практике прибегают не только в российских столицах, но и за рубежом.

«Количество машин увеличивается в разы – это всем заметно. Симферополь не был приспособлен для такого количества машин. Тем более, парковок давно никто не делал – их сколько было, столько и осталось. Естественно, машины ставить негде: занимают проезды, все стороны дорог. Въезд в город и центр мы не запретим. Единственная возможность – сделать парковки в центре платными. Чего мы и добиваемся. Это практика многих городов, которые столкнулись с этой проблемой – и Москва, и Санкт-Петербург, и в том числе зарубежные – где машин еще больше», – сказал глава администрации в эфире телеканала «Крым 24».

Он также сообщил о планах по строительству многоэтажных парковок в городе. По словам Лукашева, в Симферополе есть несколько площадок, подходящих для создания таких объектов.

В то же время, полностью перекрывать центр Симферополя власти не намерены. Это связано с малым количеством проездных улиц, у которых нет «дублеров» – закрытие проезда по одной дороге, может кардинально увеличить нагрузку на другие.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 08.10.18

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