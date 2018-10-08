Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский осудил действия Вселенского Патриарха на Украине

Константинопольский патриарх Варфоломей попрал каноны межцерковных отношений и превысил установленный для него статус.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей Иларион, комментируя односторонню попытку Варфоломея навязать автокефалию Украинской православной церкви.

«Я думаю, это двойная проблема. Во-первых, широкая мировая политика связана с этим. Во-вторых, патриарх Константинопольский всегда старался расширять свое влияние. Он считает, что все территории за границей, которые не под какими-нибудь местными церквами, – это его территория. Например, США. Он считает, что патриарх Константинопольский должен возглавлять все ассамблеи, все церковные совместные служения. Ему дается привилегия быть первым среди равных. Но здесь у него другое намерение – быть во главе всех территорий», – цитируют митрополита «Известия».

Иларион также осудил противоречащее православным канонам вторжение Константинополя в чужую епархию без согласия местного главы.

«Прежде чем договариваться о какой-то автокефалии, нужно было договариваться с местным архиереем Блаженнейшим митрополитом Онуфрием. Но здесь договариваются с группой церквей, которые находятся в состоянии раскола уже десятки лет. Поэтому это дело политическое. Вместо того чтобы не игнорировать каноническую церковь под митрополитом Онуфрием, они общаются, договариваются об автокефалии с другой группой, которая называется раскольнической. Это против всех правил церковной жизни», – заключил Иларион.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.10.18

Симферопольских автолюбителей приравняли к московским и европейским. / Продажа крымской электроэнергии на Кубань не планируется. / Эксперт: Собянин приезжал в Севастополь наставлять «технократа» Овсянникова. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»