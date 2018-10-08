«Большая пьяная тропа»: севастопольские родители восстали против энотуризма

Проект правительства Севастополя «Винная дорога» вызвал возмущение у городского родительского комитета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники убеждают, что проект нужен для привлечения туристов и продвижения местных брендов.

Он предусматривает объединение винодельческой отрасли и сферы туризма. Маршрут длиной 70 километров частично совпадет с Большой севастопольской тропой. Рядом с маршрутом развернут частные винодельни, также на дороге будут размещены винные магазины и магазины местной гастрономии.

«В государстве утверждена программа по снижению употребления алкоголя. И нас очень сильно удивляет, что одним из приоритетных проектов города является проект «Винная дорога». С учетом того, что мы должны прививать молодежи трезвый образ жизни, это, наверное, не совсем правильно», – приводит слова главы родительского комитета Елены Майко «Новый Севастополь».

Однако в правительстве считают, что на стремление привить молодежи здоровый образ жизни реализация проекта никак не повлияет: «Вопрос злоупотребления алкоголем – это вопрос культуры, воспитания в семье», – сказал заместитель директора департамента экономического развития Севастополя Алексей Попов.

К дискуссии вокруг проекта подключились пользователи соцсетей из числа родителей, которых тоже возмутила задумка чиновников.

«Там сразу активизируются местные огородники – присоседятся со своим «дешевым домашним» вином к туристическим наливайкам. И получим мы Большую пьяную тропу вместо «Большой севастопольской...», – комментирует одна из озабоченных мам.

Однако другие севастопольские родители не имеют ничего против энотуризма и не согласны с председателем родительского комитета. По их мнению, в родительском комитете демонстрируют странную избирательность в борьбе «за трезвость», критикуя исключительно проект правительства, и, при этом, не выступая против проведения в Севастополе крупных фестивалей и других мероприятий от производителей алкогольной продукции.

С ними согласны и те, кто более важной проблемой для города считает незаконную торговлю самогоном и ночную торговлю пивом в магазинах, которые регистрируются с нарушением норм расположения.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 08.10.18

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