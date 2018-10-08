Онкологическое отделение детской клинической больницы Симферополя лишают столовой

Крымчане бьют тревогу – в детской клинической больнице в Симферополе закрывается пищеблок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации горожан, пищеблок закрывается якобы на ремонт. Однако работающих в нем сотрудников на этот период не отправляют в отпуск, а увольняют. Причиной закрытия пищеблока называют его убыточность.

При этом подобная экономия прямо отразится на детях, которые находятся под наблюдением медиков в больнице. Так как еда, которую готовят в пищеблоке, учитывает особенности лечения пациентов.

«Например, кормить ребят из онкологического отделения обычной едой в контейнерах – невозможно. Откуда будут завозить еду и какого она будет качества – тоже неизвестно», – отмечают сотрудники.

Получить оперативный комментарий от пресс-службы министерства здравоохранения корреспонденту РИА «Новый День» не удалось. На официальном сайте крымского Минздрава телефон для связи с пресс-секретарем не указан. При этом, в приемной министерства сообщили об особенном подходе ведомства к взаимодействию со СМИ – общении с журналистами через электронную почту: «Мы единственные такие (из крымских министерств – прим. «НД»), честно вам говорю», – заверили в приемной.

Запрос оперативного комментария по электронной почте, названной сотрудницей приемной министерства, остался без ответа пресс-службы.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 08.10.18

Хуже только в Шахтах: жители Севастополя самые необеспеченные в России. / Цинизм по-киевски: строительство дамбы для водной блокады Крыма оплачивали запуганные херсонские фермеры. / «Большая пьяная тропа»: севастопольские родители восстали против энотуризма. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»