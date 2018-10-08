Онкологическое отделение детской клинической больницы Симферополя лишают столовой

Крымчане бьют тревогу – в детской клинической больнице в Симферополе закрывается пищеблок.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации горожан, пищеблок закрывается якобы на ремонт. Однако работающих в нем сотрудников на этот период не отправляют в отпуск, а увольняют. Причиной закрытия пищеблока называют его убыточность.
При этом подобная экономия прямо отразится на детях, которые находятся под наблюдением медиков в больнице. Так как еда, которую готовят в пищеблоке, учитывает особенности лечения пациентов.
«Например, кормить ребят из онкологического отделения обычной едой в контейнерах – невозможно. Откуда будут завозить еду и какого она будет качества – тоже неизвестно», – отмечают сотрудники.
Получить оперативный комментарий от пресс-службы министерства здравоохранения корреспонденту РИА «Новый День» не удалось. На официальном сайте крымского Минздрава телефон для связи с пресс-секретарем не указан. При этом, в приемной министерства сообщили об особенном подходе ведомства к взаимодействию со СМИ – общении с журналистами через электронную почту: «Мы единственные такие (из крымских министерств – прим. «НД»), честно вам говорю», – заверили в приемной.
Запрос оперативного комментария по электронной почте, названной сотрудницей приемной министерства, остался без ответа пресс-службы.
Симферополь, Леонид Маковецкий
Симферополь. Другие новости 08.10.18
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