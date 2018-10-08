ООО «Морская дирекция», отвечавшая за Керченскую переправу, прекращает существование

ООО «Морская дирекция», которая в течение трех лет контролировала паромную переправу через Керченский пролив, подлежит ликвидации через три недели.

Напомним, минтранс выдал разрешение на проезд с 1 октября большегрузного транспорта по Крымскому мосту, но бензовозы в это разрешение не попали. При этом «Морская дирекция» не имела специальной лицензии на перевозку опасных грузов, к которым относятся и горюче-смазочные материалы и сжиженный газ и не возила их.

Как сообщал «Новый День», все это время газо- и бензовозы переправлялись с материка в Крым компанией «Крымские грузовые линии», которая зарегистрирована в Темрюке. В порту Кавказ эти автоцистерны на отдельный паром попадают с отдельного причала №24.

После того, как грузовики с продуктами и стройматериалами поехали по мосту, здесь ничего не изменилось. Сегодня, например, опасные грузы с таманского берега в Рыбный порт Керчи перевозят три парома.

Паромы не принадлежат ни Крыму, ни «Морской дирекции», где они работали по договорам. Теперь их дальнейшее использование зависит от решения судовладельцев.

Что касается самой «Морской дирекции», то, как сообщили на предприятии, отвечая на вопрос «НД», ее персонал уже «сокращен до количества, необходимого для обслуживания паромной переправы с учетом потребностей транспортного комплекса». Все компенсации, положенные уволенным сотрудникам, выплачены.

Напомним, ООО «Морская дирекция» было зарегистрировано в Керчи в 2015 году министерством транспорта республики Крым, уставный капитал составил более 875 млн руб. По данным базы ЕГРЮЛ, с января 2018 года ООО находится в состоянии ликвидации.

А с 15 октября она ликвидируется, все оставшиеся на сегодняшний день сотрудники будут сокращены.

Симферополь, Ольга Картошина

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