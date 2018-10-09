Президент Республики Сербской намерен покончить с крымским наследием коммуниста Хрущёва

Босния и Герцеговина должна официально признать Крым российским.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал один из лидеров государства Милорад Додик, избранный накануне в президиум этого балканского государства.

По его мнению, референдум 2014 года был полностью легитимным и соответствующим Уставу Организации Объединенных Наций.

«Это был демократический процесс, во время которого жители полуострова высказали свою позицию. Кроме того, Крым исторически принадлежал России и являлся ее составной частью. Парадоксально, что Запад, который всегда активно боролся с коммунизмом, сейчас признает административное решение бывшего лидера СССР Никиты Хрущева», – цитируют «Известия» Додика.

Лидер Боснии и Герцеговины также добавил, что сам намерен посетить Крым при первой возможности, несмотря на давление со стороны Запада.

«Поймите, это все – большая геостратегическая игра. События в Крыму происходили в более демократичной атмосфере, нежели отторжение Косово от Сербии. Несмотря на это, США и большинство их союзников признают независимость Косово», – отметил Додик.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 08.10.18

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