Националистическая диктатура на Украине победила благодаря массовому подъёму русских и русскоязычных жителей Киева и других городов центральной части Украины против олигархического режима Януковича.

Активно добивавшиеся прав и свобод на Евромайдане русские граждане Украины вынуждены теперь либо полностью отказаться от своей языковой и культурной идентичности, либо подвергнуться гонениям и репрессиям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу на пресс-конференции в Киеве пришли эксперты во время обсуждения нового украинского закона, предусматривающего постепенную, но неизбежную ликвидацию всего русского в «Незалежной».

«Вопрос – не в том, радикальный этот закон или нет. У радикального меньшинства есть политическая воля и есть нулевая толерантность к своим этнокультурным антагонистам. Есть политическая воля последовательно реализовывать это: пусть маленькими шажками, пусть какими-то неоднозначными действиями, пусть не по всей территории, пусть с оговорками, временными отступлениями. Но они постоянно движутся в этом направлении вот уже 30 лет.

Помните, в свое время было: «Единая страна», «большинство команд на Донбассе отдается на русском языке», «на фронте большинство – русскоязычные», «сколько русских офицеров пошли защищать Украину», – цитирует «ПолитНавигатор» директора киевского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко.

Результатом такого положения, по мнению Белашко, стала безоглядная поддержка действий украинских националистов русскоязычными гражданами, составлявшими подавляющее большинство Евромайдана.

Крым. Другие новости 10.10.18

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