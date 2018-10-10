В Керченском проливе терпит бедствие африканский сухогруз

В Керченском проливе получил повреждение и дал течь сухогруз «Нила» под флагом Того.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судно находится недалеко от побережья Крыма. Ближайший к нему населенный пункт – село Осовины в Ленинском районе.

По предварительной информации, часть экипажа пытается спасти судно самостоятельно.

Экипаж судна «Нила», приписанного к порту Ломе, состоит из 11 человек. Большая часть из них – граждане Украины. Еще один моряк – гражданин Азербайджана. Семь членов экипажа эвакуировал российский пограничный катер, пишет «Российская газета».

Сообщается, что сухогруз перевозил уголь. Швартоваться капитан планирует в порту «Тамань».

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 10.10.18

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