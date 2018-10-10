На Украине заговорили о запрете въезда для всех авто с российскими госномерами

Замглавы запрещённой в России украинской политической партии «Свобода» Руслан Кошулинский заявил о необходимости введения запрета на въезд или транзит по Украине любым автомобилям с российскими регистрационными знаками.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в своём заявлении Кошулинский особо отметил, что практически каждый въезжающий на Украину россиянин так или иначе связан с ФСБ.

«Граница прозрачная, московских номеров на территории Украины вот так вот можно считать, особенно в Черниговской области. Это прямая граница, не перекрытая… Эти люди голосуют за Путина и Путин воюет с Украиной. Закрыли от москалей границу и забыли…

Российским номерам закрыли границу и забыли об этом, потому что это война. Человек, который голосовал за Путина, он уже убивает украинцев. Есть граница, война, закройте эту границу. Граждане России не могут сегодня попадать на территорию Украины, они потенциальные враги. Мы не знаем, как работало с ними ФСБ, там открытая граница», – цитирует Кошулинского «ПолитНавигатор».

По мнению экспертов, несмотря на кажущуюся абсурдность, инициатива националистов, если дело дойдёт до рассмотрения в Раде, вполне может обрести форму законопроекта и превратиться в итоге в закон. Об этом свидетельствует законодательная практика украинского парламента последних лет, когда, казалось бы, совершенно безумные инициативы, после незначительных правок, становились обязательными к исполнению.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.10.18

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