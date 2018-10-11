Ассоциация с ЕС загнала Украину в долги – подачки Брюсселя не спасают

Киев терпит крупные убытки из-за выбранного курса на евроинтеграцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за ограничений по договору об ассоциации с ЕС, вливания от Брюсселя не покрывают убытков.

«Из Брюсселя кажется, что ЕС широкой рукой кормит Украину. Однако те потери, которые Украина понесла от европейской интеграции, и тот вклад, который гастарбайтеры с Украины вносят в развитие Польши и других стран ЕС, многократно перекрывают финансовую помощь, оказываемую украинскому государству», – цитирует «ФАН» евродепутата от Латвии Мирослава Митрофанова.

При этом он подчеркнул, что страны ЕС должны не просто давать деньги Киеву, но и требовать реальной борьбы с коррупцией, которая, по его мнению, позволит пополнять украинский бюджет.

Немецкий евродепутат Гельмут Шольц также обратил внимание на то, что сложившиеся условия оказания финансовой помощи за счет европейских налогоплательщиков, полностью устраивают киевских олигархов. Поэтому власти Украины вряд ли заинтересованы в том, чтобы изменить ситуацию.

По оценке бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары, сумма убытков Украины от разрыва связей с Россией и странами СНГ в пользу Евросоюза, составляет до 25 миллиардов долларов. Эти средства, уверен Кожара, Киев может потребовать от Брюсселя в качестве компенсации.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 11.10.18

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