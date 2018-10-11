В Бахчисарайском районе грядёт изъятие неиспользуемых сельхозземель – дана команда выявлять владельцев

В Бахчисарайском районе сформирована оперативная группа, которая займётся «включением в оборот сельскохозяйственных земель».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в межведомственную рабочую группу по мониторингу использования земель сельскохозяйственного назначения вошли специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК. Об этом сообщает пресс-служба Госкомрегистра.

На рабочем совещании решено приступить к сбору и анализу информации о необрабатываемых землях на территории района. Главам поселений поставлена задача собрать все сведения о владельцах сельхозземель.

«Данный мониторинг поможет зафиксировать принадлежность участка тому или иному лицу, его целевое назначение, а также факт использования. То есть необходимо проработать механизм легализации земельных участков. Если землепользователем надел не обрабатывается и не культивируется в течение 3 лет, он подлежит принудительному изъятию согласно законодательству. Главам сельских поселений дано поручение собрать такие сведения по своим территориям. После чего на заседании межведомственной комиссии сформируют и рассмотрят предложения по дальнейшему использованию указанных земельных наделов», – цитирует пресс-служба ведомства председателя Госкомрегистра, главного госинспектора Крыма по использованию и охране земель Александра Спиридонова.

Симферополь, Валентин Карамазов

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