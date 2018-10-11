Не предпринял ничего: в Крыму осудили педиатра за смерть младенца

Красноперекопский районный суд определился с наказанием для педиатра, признанного виновным в причинении смерти новорожденному из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ребенок умер в 2016 году, после того как его мать обратилась в приемный покой горбольницы. Врачи пытались спасти младенца в течение трех дней, однако новорожденный умер в реанимации.

«При условии своевременной госпитализации, правильного установления диагноза, надлежащего обследования и лечения в условиях стационара имелась высокая вероятность благоприятного исхода для жизни и здоровья новорожденного», – приводит пресс-служба суда заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

По решению суда, педиатр будет ограничен в свободе на протяжении двух с половиной лет. Ему нельзя будет выезжать за пределы муниципального образования, менять место жительства и работы, без согласия органов надзора. Также он обязан ежемесячно являться на регистрацию как осужденный, отбывающий наказание в виде ограничения свободы.

Красноперекопск, Леонид Маковецкий

Красноперекопск. Другие новости 11.10.18

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