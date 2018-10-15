«Идиот»: Порошенко объявил автокефалию на фоне двуглавых орлов

С президентом Украины Петром Порошенко случился очередной конфуз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава страны выступил у Софийского собора в Киеве на митинге по автокефалии для так называемой УПЦ киевского патриархата и рассказал о новом этапе разрыва отношений с Россией. При этом Порошенко произносил свою антироссийскую речь на фоне изображенных на стенах храма двуглавых орлов – символов Российской империи.

«И так у нас в Украиноньке всё. Куда ни копни, везде или СССР или Российская Империя, или (если поглубже) Русь. Может хватит уже притворяться древними украми? Ведь одни страдания и неустройство от этой лжи. А стали бы называть вещи своими именами, глядишь и образуется всё. Может и патриарх в Киев переедет тогда», – прокомментировал выступление Порошенко пользователь Facebook из Киева Иван Славинский.

Во время своей речи Порошенко рассказал о необходимости создания поместной церкви на Украине, упрекнув РПЦ и Москву за якобы создаваемые препятствия украинскому народу. Фотография с выступления появилась в соцсетях и у самого Порошенко – на его странице в Twitter, откуда он ее не стал удалять даже после появления высмеивающих замечаний.

«Осталось гимн заспевать: Россия Великая наша Держава...», – иронично отметил один из пользователей в комментариях.

«Идиот», – коротко резюмировал публикацию Порошенко известный киевский журналист Максим Равреба в своем Telegram-канале.

Киев, Леонид Маковецкий

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