Челябинский уголовник до смерти забил керченского бездомного

В Крыму арестован житель Челябинской области, обвиняемый в избиении бездомного до смерти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственный отдел по Керчи ГСУ СК РФ возбудил уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Причастность 36-летнего безработного жителя Челябинской области к совершению преступления в течение суток установили оперативники керченской полиции. Потерпевший был его знакомым, вместе с ним ночью он распивал спиртные напитки у магазина. В какой-то момент между ними возникла ссора. Мужчина избил палкой бездомного и отправился спать. После задержания житель Челябинской области признался, что именно он совершил преступление.

«Установлено, что вблизи одного из домов в Керчи с многочисленными телесными повреждениями, в том числе с ушибленной раной левой теменно-затылочной области, линейным переломом левой теменной кости с распространением на лобную кость, оскольчатым переломом левой скуловой кости обнаружен 41-летний мужчина. Смерть потерпевшего наступила на месте совершения преступления в результате многочисленных телесных повреждений, полученных в ходе конфликта», – сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета.

Как отмечают в ведомстве, обвиняемый уже не раз был судим. Следователи проводят необходимые экспертизы, допросы свидетелей и другие следственные мероприятия, нужные для сбора доказательств.

Если вина обвиняемого будет доказана в суде, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Керчь, Леонид Маковецкий

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