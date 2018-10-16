Крымский единоросс спровоцировал дискуссию вокруг украинского писателя

Украинская община Крыма выступила против переименования республиканской универсальной научной библиотеки имени Ивана Франко в Симферополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», члены организации не поддержали инициативу зампреда комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Владимира Клычникова, который предложил присвоить библиотеке имя русского социолога и публициста Николая Данилевского. Депутат связал свою инициативу с 200-летием со дня рождения социолога, и предложил выяснить мнение крымчан по этому поводу.

Руководитель общины Анастасия Гридчина считает, что назвать именем Данилевского одну из крымских библиотек было бы разумно, и украинцы Крыма поддержали бы такое решение. Но только в том случае, если речь идет о новом учреждении, так как научная библиотека должна сохранить имя украинского поэта и писателя Франко.

«Назвать библиотеку именем Данилевского надо, но новую. Можно было бы построить новую библиотеку аналогичного масштаба и присвоить ей имя Николая Данилевского. У нас действительно проблема с библиотеками. В нашем городе они есть, но находятся в неприглядном состоянии», – сказала Гридчина.

Руководитель общины придерживается мнения, что решение о смене названия библиотеки должны принимать не власти, а общественность. При этом она объяснила, почему сохранение действующего названия является необходимым.

«Для нас очень важно, что библиотека носит имя Ивана Яковлевича Франко, потому что этот человек объединяет русских и украинцев, он писал много произведений и на русском, и украинском языках», – цитирует «РИА Новости» Гридчину.

Предлагает не спешить с переименованием библиотеки и директор учреждения Елена Ясинова.

«Этот вопрос с кондачка не решается. Нужны серьезные общественные слушания, мнения краеведов, коллектива. Пока я не могу определиться на эту тему», – сказала директор.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.10.18

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