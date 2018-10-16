Украинским лихачам в Крыму ПДД не писаны

Приезжающие в Крым на личных автомобилях жители Украины совершенно не боятся некорректно вести себя на дорогах полуострова и нарушать правила дорожного движения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предотвратить хамское поведение водителей из Украины некому, камеры фиксации нарушений ПДД их не смущают. В Крыму для украинцев созданы условия безнаказанности.

«Они здесь нарушают, попадают под камеры, штрафы им выписывают инспектора. Но даже если водителю на месте составят протокол, он его рвет и едет дальше, потому что на границе нет никаких моментов, связанных с проверкой его штрафов», – рассказал председатель региональной общественной организации «Дорожный контроль – Севастополь» Максим Мишин.

Серьезные проблемы могут грозить крымчанам, которые пострадают в ДТП, устроенное водителем из Украины. Так как, по словам Мишина, на месте привлечь к ответственности украинского гражданина вряд ли удастся.

«Если украинцы заезжают в Крым, то на территории Украины они оформляют грин-карту, которая у нас не действует. Соответственно, если украинский водитель попал у нас в ДТП, то в случае его виновности нашему водителю придется с ним судиться на территории Украины. Вы выиграете суд? Нет, вы останетесь со своими интересами», – цитирует «РИА Новости» Мишина.

Общественник считает, что власти могут повлиять на водителей из Украины и предотвратить возможные проблемы, вызванные хамским поведением украинцев на крымских дорогах. Для этого, по мнению Мишина, их следует обязать иметь действующую на территории России страховку – подобное решение может быть принято на федеральном уровне.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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