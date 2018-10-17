Пентагон скрывает обстоятельства гибели американского военного при катастрофе украинского Су-27

В ВВС США скрывают, что к инциденту с крушением истребителя Су-27 на Украине причастен американский военный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», американцы не стали подтверждать гибель или ранение своего летчика, сославшись на расследование инцидента.

Напомним, истребитель был задействован в украинских учениях «Чистое небо – 2018». Самолет потерпел крушение в Винницкой области. Утверждается, что истребитель был исправен и почти ежедневно выполнял полеты.

Военная прокуратура Украины сообщила о возможном возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним», а в генштабе ВСУ констатировали смерть офицера ВВС Украины и военнослужащего ВВС Нацгвардии США.

После этого информация о гибели американского военного из Facebook была удалена, а в ВСУ «уточнили», что обнаружены тела двух пилотов.

По данным ВС ВСУ, истребитель принадлежал 831 бригаде тактической авиации из Миргорода (Полтавская область), а один из погибших пилотов – полковник Иван Петренко, занимавший должность начальника авиации воздушного командования «Восток» воздушных сил ВСУ.

Напомним, украинский военный самолет рухнул через два часа после угроз президента «Незалежной» в адрес России. Порошенко заявлял, что российская авиация найдет свою смерть в небе Украины.

Винница, Леонид Маковецкий

Винница. Другие новости 17.10.18

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