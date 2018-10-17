Wall Street Journal: Крымские санкции делают Россию сильнее

Санкции США, введенные против РФ в отместку за присоединение Крымского полуострова, укрепляют экономику России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к таким выводам пришли аналитики делового издания Wall Street Journal.

В материале издания отмечается, что санкции Вашингтона стали причиной роста цен на нефть и ослабления рубля. Так, с середины августа стоимость нефти выросла на 14%, а курс российского рубля с апреля, после новых санкций за якобы вмешательство в выборы США, – снизился на 15%.

Аналитики уверены, что при таком курсе рубля экспортеры из России получают более значительную выручку, при этом увеличивается и конкурентоспособность российских товаров.

В материале обращается внимание на уверенный рост биржевых котировок российских нефтяных флагманов «Лукойла» и «Роснефти» в 2018 году: выросли на 39% и 56%, что больше, чем у западных конкурентов.

«Высокие цены на нефть и слабый рубль гораздо выгоднее для России. С точки зрения бюджета, это вдвойне лучше», – уверен эксперт компании Aberdeen Standard Investments Виктор Сабо.

В то же время, по данным аналитиков финансовой группы Societe Generale, санкции также помогают России снизить уровень внешнего долга. Долги РФ, в том числе принадлежащие иностранным инвесторам, снижаются с 2016 года. В первом квартале 2018 года они достигли 32% от ВВП.

Показатель операций с другими странами достиг отметки в 18,3 миллиардов долларов в первом квартале по сравнению с 14,6 миллиардами в предыдущем квартале.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 17.10.18

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