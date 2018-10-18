Запрет на проезд по центру Симферополя будет поэтапным

Запрет на движение автомобилей по центру Симферополя из-за капитального ремонта будет введен поэтапно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общий срок ограничения движения по проспекту Кирова составит 47 дней.

Первым этапом станет запрет движения по участку от площади Куйбышева до площади Советской, с 16 по 30 октября. С 30 октября по 2 ноября нельзя будет проехать от площади Советской до примыкания улицы Севастопольской.

Третьим этапом станет закрытие на ремонт до 13 ноября участка от примыкания улицы Севастопольской до пересечения с улицей Гоголя. После этого, с 14 по 19 ноября, будет ограничено движение на участке от пересечения с улицей Гоголя до пересечения с улицей Самокиша.

Пятым этапом будет запрет на проезд от пересечения с улицей Самокиша до площади Амет-Хана Султана на период с 20 по 25 ноября. Финальным ограничением станет закрытие на ремонт площади Советской до 1 декабря.

«На указанный период маршруты движения общественного транспорта изменяться не будут», – заверил заместитель главы администрации Симферополя Сергей Круцюк.

Напомним, в городе проходит капитальный ремонт ряда улиц, в связи с чем власти решили ограничить движение на некоторых участках города и прекратить работу некоторых парковок. Ранее власти анонсировали завершение всех работ до 20 декабря.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.10.18

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